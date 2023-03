Napoli | distorsione al legamento del ginocchio per Bereszynski

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Bartosz, terzino del, si è infortunato durante il ritiro con la nazionale polacca, ecco il comunicato ufficiale: "A causa di un infortunio, Bartosznon giocherà le prossime due partite della nazionale contro Repubblica Ceca e Albania. Il giocatore dell’SSCha riportato unaaldeldurante l’allenamento. La ferita non è grave, ma ci vorranno circa due settimane per guarire. D’accordo con il club, è stato concordato chesarebbe rimasto al ritiro e la sua riabilitazione sarebbe stata effettuata dallo staff medico della nazionale”.

