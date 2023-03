Napoli, da record anche in Europa: meglio di Bayern e City (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport – . L’edizione odierna del quotidiano focalizza sul rendimento del Napoli. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport – . L’edizione odierna del quotidiano focalizza sul rendimento del. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Napoli, truffa sui bonus edilizi: sequestro record da 1,7 miliardi - vvlnapoli : L'altro segreto del Napoli dei record: Spalletti ha anche una difesa bunker: Non solo le prodezze di Osimhen e Kvar… - LiveSicilia : Napoli, truffa sui bonus edilizi: sequestro record da 1,7 miliardi - Leo__1926 : RT @simoneresiste: +++ ULTIM'ORA +++ Dopo Milan - Napoli parte il quinto campionato della stagione. È record assoluto di competizioni in u… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Esodo per le nazionali, sono 183 i convocati della Serie A: #Milan e #Napoli da record -