Napoli, conto alla rovescia per lo Scudetto: c'è la possibile data (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ormai alla scaramanzia non ci crede davvero più nessuno, nemmeno i venditori di corni portafortuna. Tra scalinate tricolori, figurine giganti e quartieri che già si vestono a festa, a Napoli è partito ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ormaiscaramanzia non ci crede davvero più nessuno, nemmeno i venditori di corni portafortuna. Tra scalinate tricolori, figurine giganti e quartieri che già si vestono a festa, aè partito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - capuanogio : Miglior attacco (per distacco) ?? Miglior difesa del campionato ?? Alla 27° giornata 71 punti (+14 sull'anno scorso… - DiegoDeLucaTwit : Le istituzioni, coadiuvate dalla @sscnapoli (con tanto di appello del capitano #DiLorenzo) stanno facendo di tutto… - fabriziobocca1 : RT @CorSport: ?? Ciclone #Conte: addio alla #PremierLeague ???? Scudetto al #Napoli, conto alla rovescia ?? #Mancini riaccende l'#Italia La… - gigidaco : RT @ParticipioPart: Non c'è stata partita vinta dal #Napoli che abbia avuto una coda di polemiche arbitrali. Non un errore a favore, forse… -