Napoli arrivano gli hoolingans | niente cinture agli inglesi!

(Di mercoledì 22 marzo 2023)blindata per Italia-Inghilterra valida per le qualificazioniEuropei, in arrivo 2400 tifosi inglesi, rischio scontri. Il Lungomare si prepara ad ospitare un grande evento sportivo e il tutto viene presidiato e blindato per garantire la sicurezza. Per Italia-Inghilterra allo stadio Diego Armando Maradona sarà presente anche il presidente della Repubblica, Mattarella. La zona è sorvegliata dalle forze dell’ordine locali e anche da Scotland Yard, che ha collaborato per mettere a punto il dispositivo di sicurezza. La ferita ancora aperta degli scontri tra gli ultras dell’Eintracht e quelli delpreoccupa le autorità, che chiedono particolare attenzione per l’eventuale presenza degli ultras del West Ham, rivali dei napoletani. ITALIA-INGHILTERRA: RISCHIO SCONTRI AIl Lungomare è diventato zona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi s… - ultimora_pol : Rossano #Sasso sugli scontri di Napoli: 'Dinanzi a 700 uomini che arrivano dall'estero, cosa avremmo dovuto fare, s… - MauroDragoAutor : Arrivano le prime recensioni su Amazon. Grazie mille #amazon #kindleunlimited #romanzo #maurodragoautore #mitologia… - TMW_radio : #Maracanà ?? Angelo Gregucci: «#Lazio, per crescere serve un play e un attaccante di prospettiva. #Napoli, Osimhe… - oikos_ange : Arriviamo infine a quest'anno dove vengono ceduti Insigne Koulibaly Mertens e Ospina grandi giocatori e arrivano no… -

Improvvise ieri sera, dopo una riunione infuocata,le dimissioni di Franco Roberti da presidente della commissione regionale del congresso Pd. Dopo uno scontro furioso sul tesseramento casertano che ha spinto l'ex procuratore nazionale ed ...Motivo per il qualefinanziamenti su di una corsia preferenziale. Si sta ragionando ... Un ragionamento - quello di Manfredi - che ha fatto breccia anche in altri sindaci, perché, la sua ...... dove ormaii fan a scattarsi i selfie. Non solo: dopo tre anni dalla prima messa in onda gli attori non possono letteralmente camminare per strada a, la canzone della sigla è ...

Da Torino elogiano il Napoli: “Arrivano i marziani” Sport del Sud

I monumenti simbolo di Napoli si colorano d’azzurro per Italia-Inghilterra ... alle spalle c'è la guerriglia in centro storico e dopodomani in città arrivano almeno 2mila inglesi per ...L’automobilista abbassa il finestrino e urla parolacce, ce l’ha con gli operai nel cantiere, con i vigili, con il percorso stretto nella quale l’hanno costretto a infilarsi ...