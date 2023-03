Nancy Brilli | “Una mia amica veniva picchiata dal marito | andai a casa sua e ho aggredito quel maledetto Sono riuscita a portarla via”

(Di mercoledì 22 marzo 2023)“gramigna” (un soprannome che “mi fu affibbiato da una zia, diceva che crescevo come una selvaggia“) e incapace di restare a guardare “di fronte a un’ingiustizia da parte di persone prepotenti”: “Una miadal, ma non diceva niente, subiva zitta e buona. Un giornoandata asua molto risoluta e ho: mibeccata uno schiaffo da lui, maa portare via la mia”. Così l’attrice che si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. Un’infanzia non semplice, con la mamma scomparsa quandoera ancora una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Nancy Brilli: 'Mamma morì quando ero bambina. Ghini? Ci siamo sposati per allegria. Fossati? Geloso' - napolista : #NancyBrilli: «Fossati era eccessivamente geloso. Una volta mi spinse, gli mollai un calcio» Al CorSera: «Sono cr… - Italia_Notizie : Nancy Brilli: «Per salvare un’amica aggredii suo marito violento. Ho sposato Ghini per allegria. Fossati? Troppo geloso» - Luxgraph : Nancy Brilli: «Per salvare un’amica aggredii suo marito violento. Ho sposato Ghini per allegria. Fossati? Troppo ge… - laregione : Nancy Brilli e Chiara Noschese in analisi da ‘Manola’ -

Il soprannome 'gramigna' mi fu affibbiato da una zia, diceva che crescevo come una selvaggia', raccontain un'intervista al Corriere della Sera 'Di fronte a un'ingiustizia da parte di ...Db Milano 25/06/2008 - photocall film "Un estate al mare" / foto Daniele Buffa/Image nella foto:Il Corriere della Sera intervista. Soprannominata "furibonda" e "gramigna" ...Biglietti in vendita per lo spettacolo di sabato 25 marzo o al Cinema Teatro. In scena "Manola", di Margaret Mazzantini, cone Chiara Noschese, due gemelle che non hanno nulla in comune. Il costo dei tagliandi va dai 20 ai 38 euro.

Nancy Brilli: «Per salvare un’amica aggredii suo marito violento. Ho sposato Ghini per allegria. Fossati... Corriere della Sera

Prima di mio figlio, potevo morire in qualunque momento, mi andava bene così". A confessarlo è l’attrice Nancy Brilli in un’intervista al Corriere della Sera. Centrale il racconto della scomparsa ...Un testo sfrenato che prevede due interpreti formidabili per una prova circense senza rete. Ma che invoca l’umano in ogni sua singola cellula teatrale. Questo attende il pubblico del Teatro San Domeni ...