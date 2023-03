Nancy Brilli: «Fossati era eccessivamente geloso. Una volta mi spinse, gli mollai un calcio» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Nancy Brilli. Soprannominata «furibonda» e «gramigna» dalla famiglia. Spiega perché: «Da adolescente ero arrabbiata, mi sembrava tutto ingiusto ciò che era capitato: mia madre è morta quando ero una bambina e, dopo la sua morte, mio padre non c’era mai. Il soprannome “gramigna” mi fu affibbiato da una zia, diceva che crescevo come una selvaggia». La Brilli racconta le origini del suo nome. «Mia madre, da ragazza, studiava inglese da una suora australiana, cui era molto affezionata, e che si chiamava Nancy. Quando poi si è sposata e nacqui io, andò a trovare la suora che si complimentò e le suggerì con affetto di chiamarmi proprio Nancy. Ma quando con mio padre andarono all’anagrafe per registrarmi, l’ufficiale addetto non aveva capito come si scriveva il mio nome e lo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista. Soprannominata «furibonda» e «gramigna» dalla famiglia. Spiega perché: «Da adolescente ero arrabbiata, mi sembrava tutto ingiusto ciò che era capitato: mia madre è morta quando ero una bambina e, dopo la sua morte, mio padre non c’era mai. Il soprannome “gramigna” mi fu affibbiato da una zia, diceva che crescevo come una selvaggia». Laracconta le origini del suo nome. «Mia madre, da ragazza, studiava inglese da una suora australiana, cui era molto affezionata, e che si chiamava. Quando poi si è sposata e nacqui io, andò a trovare la suora che si complimentò e le suggerì con affetto di chiamarmi proprio. Ma quando con mio padre andarono all’anagrafe per registrarmi, l’ufficiale addetto non aveva capito come si scriveva il mio nome e lo ...

