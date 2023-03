Nada Cella | 27 anni dopo il delitto | la verità mai così vicina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Nada Cella: Procura di #Genova ha chiesto una proroga di sei mesi della nuova indagine sull’omicidio commesso il 6 mag… - MariluP85 : RT @chilhavistorai3: Nada Cella: Procura di #Genova ha chiesto una proroga di sei mesi della nuova indagine sull’omicidio commesso il 6 mag… - adr_martini : RT @chilhavistorai3: Nada Cella: Procura di #Genova ha chiesto una proroga di sei mesi della nuova indagine sull’omicidio commesso il 6 mag… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Nada Cella: Procura di #Genova ha chiesto una proroga di sei mesi della nuova indagine sull’omicidio commesso il 6 mag… - SilviaC25648506 : RT @chilhavistorai3: Nada Cella: Procura di #Genova ha chiesto una proroga di sei mesi della nuova indagine sull’omicidio commesso il 6 mag… -

La procura di Genova ha concesso una proroga di altri sei mesi per le indagini del caso, la giovane uccisa 27 anni fa a Chiavari, nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava come segretaria. L'obiettivo è quello di poter eseguire ulteriori accertamenti ...C'è una svolta nell'omicidio di, la 24enne di Chiavari uccisa nell'ufficio dove lavorava come segretaria la mattina del 6 maggio 1996. Dopo 27 anni, spunta un nuovo testimone: sostiene di aver visto Annalucia Cecere , ex ...Chiavari - Ci sarebbe un nuovo testimone nelle indagini sull'omicidio di, la ragazza uccisa nel maggio del 1996 nell'ufficio dove lavorava. Un nuovo colpo di scena che potrebbe ribaltare le sorti di un'indagine che sembrava essersi 'arenata' con la consegna ...

Delitto Nada Cella, chiesti sei mesi di proroga delle indagini

Nada Cella, spunta un nuovo testimone: la Procura potrebbe chiedere la riapertura del processo Cold case Nada Cella: spunta un nuovo testimone le cui dichiarazioni potrebbero spingere la Procura a ...La Procura ha appena prorogato le indagini sul cold case del 1996.