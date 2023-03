Musica protagonista al Sonar Tanti concerti di qualità Ecco gli ospiti della nuova stagione (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sabato Lili Refrain live e l'opening act di San Fufano, l'8 aprile suonano gli Stoner Kebab e Magnetar e ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sabato Lili Refrain live e l'opening act di San Fufano, l'8 aprile suonano gli Stoner Kebab e Magnetar e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... team_world : In #AllOfThoseVoices la colonna sonora con le canzoni di Louis non può che essere protagonista ?? Ascolta la playli… - Powned_IT : Rin ancora una volta protagonista su #Hearthstone! - fisco24_info : Ed Sheeran, protagonista della serie Disney+ Oltre la Musica: Accompagna il nuovo album '-' ('Subtract') in uscita… - ponchielli_cr : Nuovo e ultimo appuntamento con Ponchielli Talk. Il 3 maggio ore 21.00 sarà ospite il rapper AMIR ISSAA. Un incontr… - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #21marzo 1932 nasceva #GianfrancoFunari. Uno dei più irriverenti e provocatori conduttori italiani, il primo ad intu… -