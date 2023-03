(Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Laurae Paolohanno coronato il loro sogno d'amore. I due si sono sposati nel comune di Solarolo (Ravenna) dopo 18 anni di fidanzamento e una figlia, Paola di 10 anni, che ha portato gli anelli ai genitori come avevano desiderato da sempre. La cerimonia, che si é svolta in granin Romagna nella casa dei genitori di Laura, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochiintimi, ha colto gli invitati di sorpresa. Laaveva infatti invitato tutti ad una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera ma una volta arrivati gli ospiti hanno trovato ad accoglierli Laura e Paolo in versione sposi.si sono scambiati le promesse con la canzone inedita 'Davanti a Noi', scritta da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Franci70049732 : @Carmela46021086 @estephan31 Ahahah, se si parla di cantare e poi di Vasco, mi invitate a nozze, vivo di musica ?? ??… - AntonioArnolfo : @RamellaUgo @Edda_luciano69 Grazie a te Ugo. Mi inviti a nozze quando mi fai parlare delle mie passioni, tra cui il… -

... a metà marzo, i media avevano riportato l'annuncio delledella cantante col chitarrista e ... simbolo di un amore che è nato con lae dallasarà accompagnato per sempre. Non ...... a cui era seguita una festa con cibo locale,e balli, fosse una celebrazione folkloristica, ... La donna, 65 anni, solo al rientro in Italia ha scoperto che quelleerano state trascritte ...Tutte in abito da sposa, ma non per andare aLa parte migliore di un matrimonio Per le ... Nel nome dell'amore e della

**Musica: nozze Pausini- Carta organizzate in segreto, parenti e amici colti di sorpresa** La Sicilia

Musica La popstar ha postato sui suoi account una foto in abito da sposa insieme al neo marito È ufficiale: Laura Pausini è convolata a nozze col suo compagno, nonché suo chitarrista, Paolo Carta. La ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...