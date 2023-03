**Musica: Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati** (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - È ufficiale: Laura Pausini è convolata a nozze col suo compagno, nonché suo chitarrista, Paolo Carta. La popstar, che già ieri aveva anticipato sui social le nozze con una frase romantica, in cui scandiva la sua promessa di matrimonio, ha postato stamane sui suoi account una foto in abito da sposa insieme al neo marito, accompagnando la foto con la frase “Abbiamo detto sì“ in più lingue. Nelle stories di Instagram la Pausini ha postato anche una foto della figlia Paola, damigella d'onore in pizzo bianco con un bouquet di fiori, ed un'altra che ritrae la sua mano insieme a quella del compagno, entrambe con le fedi al dito.Un matrimonio, quello della cantante di Solarolo, molto atteso dai fan: i profili ufficiali sono stati presi d'assalto in pochi minuti dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - È ufficiale:è convolata a nozze col suo compagno, nonché suo chitarrista,. La popstar, che già ieri aveva anticipato sui social le nozze con una frase romantica, in cui scandiva la sua promessa di matrimonio, ha postato stamane sui suoi account una foto in abito da sposa insieme al neo marito, accompagnando la foto con la frase “Abbiamo detto sì“ in più lingue. Nelle stories di Instagram laha postato anche una foto della figlia Paola, damigella d'onore in pizzo bianco con un bouquet di fiori, ed un'altra che ritrae la sua mano insieme a quella del compagno, entrambe con le fedi al dito.Un matrimonio, quello della cantante di Solarolo, molto atteso dai fan: i profili ufficialistati presi d'assalto in pochi minuti dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioSubasio : Laura Pausini e Paolo Carta, 'abbiamo detto si' - TV7Benevento : **Musica: Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati** - - discoradioIT : ++MUSICA: LAURA PAUSINI E PAOLO CARTA SI SONO SPOSATI++ - ESacerdoti : RT @lavocedellapau: Se i fans di Giorgia pensassero a streammare la musica della loro beniamina invece di indirettare Laura su Twitter fors… - Laura__3012 : #Frammenti Ringraziare voglio il divino labirinto per la diversità delle creature per l’amore per il pane e il sale… -