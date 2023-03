Munizioni all'uranio impoverito: come funzionano, cosa provocano (Di mercoledì 22 marzo 2023) La notizia secondo la quale Londra fornirà a Kiev Munizioni anticarro perforanti all'uranio impoverito ha visto una rapida e severa reazione di Mosca, il cui ministro della Difesa Sergei Shoigu ha dichiarato: “lo scontro nucleare è ormai a un passo". Si parla però delle Munizioni Charm 1 e Charm 3 utilizzate nei cannoni da 120 millimetri di alcuni carri armati, principalmente con funzioni anticarro. Le vicende legate all’uso di uranio impoverito per scopi militari balzarono alla cronaca dopo le denunce da parte di militari che si ammalarono dopo le campagne in Kosovo, dove si stima che furono sparati circa 32000 colpi pari a disperdere circa 15 tonnellate di materiale radioattivo. Si parlò quindi di “Sindrome dei Balcani” per intendere le malattie che colpirono i militari italiani ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 marzo 2023) La notizia secondo la quale Londra fornirà a Kievanticarro perforanti all'ha visto una rapida e severa reazione di Mosca, il cui ministro della Difesa Sergei Shoigu ha dichiarato: “lo scontro nucleare è ormai a un passo". Si parla però delleCharm 1 e Charm 3 utilizzate nei cannoni da 120 millimetri di alcuni carri armati, principalmente con funzioni anticarro. Le vicende legate all’uso diper scopi militari balzarono alla cronaca dopo le denunce da parte di militari che si ammalarono dopo le campagne in Kosovo, dove si stima che furono sparati circa 32000 colpi pari a disperdere circa 15 tonnellate di materiale radioattivo. Si parlò quindi di “Sindrome dei Balcani” per intendere le malattie che colpirono i militari italiani ...

