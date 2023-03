Munizioni a Kiev con uranio impoverito Mosca | «Scontro nucleare a pochi passi»

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Nello scenario della guerra in Ucraina la tensione è salita dopo l’annuncio che Londra fornirà aall'; pallottole ecapaci di perforare i tank russi, assieme ai già promessi Carri armati pesanti Challenger 2. La Russia ha subito alzato il livello dello. Putin ha replicato chesarà costretta a reagire, mentre il ministro della Difesa russo Shoigu minaccia: «loè a». Il ministero della Difesa britannico ha confermato che invierà proiettili all'in Ucraina, aggiungendo che «l'esercito britannico ha utilizzato il materiale nei suoi proiettili per decenni». «È un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La reazione di Mosca è stata durissima. Lo scontro nucleare è “a pochi passi” ha dichiarato il ministro della Difes… - Corriere : Putin: «Pronti a reagire se Kiev userà munizioni all’uranio impoverito» - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Londra fornirà a #Kiev munizioni all’uranio impoverito. #Mosca:?«Sarà tragedia globale»… - DBinTweet : Armi all’#uranio impoverito. Cosa sono le munizioni di Londra per Kiev - RenzoCianchetti : RT @KiddoBea70: Gli ???? bocciano la pace ???? e decretano per circa 400 milioni di dollari l'invio di altre armi. Al loro seguito gli sguatter… -

L'annuncio della vice ministra della Difesa inglese: sono efficaci per fermare i carri armati. Putin minaccia l'Occidente. 'Russia costretta a reagire, se arriveranno...Leggi anche Putin e Xi Jinping, intesa sul piano di pace in Ucraina: 'Base per riprendere i colloqui con' Londra forniràcon uranio impoverito a, la Russia tuona: 'Così scontro ...Entrambi possono essere utilizzati comeper i cannoni da 120 millimetri, montati su alcuni carri armati in dotazione allesercito. E anche il caso dei Challenger 2, i tank che il governo ...

Anche il presidente russo, Vladimir Putin, ha criticato apertamente la decisione della Gran Bretagna di consegnare all’esercito di Kiev munizioni con uranio impoverito. Ieri sera il ministero della ...Roma, 22 mar. (askanews) – Il Regno Unito ha annunciato la sua intenzione di inviare all’Ucraina munizioni all’uranio impoverito, nonostante le polemiche degli anni scorsi sulla legalità del loro ...