Motomondiale: Bagnaia, 'sono pronto per un'altra grande stagione' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Portimao, 22 mar. - (Adnkronos) - Dopo aver ospitato gli ultimi test stagionali, la MotoGP torna a Portimao per la prima gara della stagione 2023. Francesco 'Pecco' Bagnaia si presenta da campione del mondo e con un nuovo compagno di box: al posto di Jack Miller adesso c'è Enea Bastianini, che nel 2022 è riuscito a vincere quattro gare con il team satellite Gresini. Sulla carta quindi la Ducati ufficiale ha una coppia fortissima, composta da due piloti italiani in sella a una moto italiana. Bagnaia ha deciso di correre con il numero 1 sul cupolino, scelta che fino a questo momento ha portato fortuna, come testimonia il record della pista registrato nei test di Portimao (ha chiuso al comando con un tempo 757 millesimi più veloce rispetto al precedente record del circuito): "Finalmente si ricomincia, sono davvero ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Portimao, 22 mar. - (Adnkronos) - Dopo aver ospitato gli ultimi test stagionali, la MotoGP torna a Portimao per la prima gara della2023. Francesco 'Pecco'si presenta da campione del mondo e con un nuovo compagno di box: al posto di Jack Miller adesso c'è Enea Bastianini, che nel 2022 è riuscito a vincere quattro gare con il team satellite Gresini. Sulla carta quindi la Ducati ufficiale ha una coppia fortissima, composta da due piloti italiani in sella a una moto italiana.ha deciso di correre con il numero 1 sul cupolino, scelta che fino a questo momento ha portato fortuna, come testimonia il record della pista registrato nei test di Portimao (ha chiuso al comando con un tempo 757 millesimi più veloce rispetto al precedente record del circuito): "Finalmente si ricomincia,davvero ...

