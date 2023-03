MotoGP, Marc Marquez la grande incognita del 2023. Acciacchi alle spalle, potenziale Honda da scoprire (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ancora poche ore e prenderà ufficialmente il via il Mondiale di MotoGP 2023. Gli spunti di interesse, come sempre, non mancano. Partendo da un binomio Francesco Bagnaia e Ducati che sembra imbattibile, passando per un Fabio Quartararo alla riscossa con la sua Yamaha e per una Aprilia che si annuncia arrembante con il duo spagnolo composto da Aleix Espargarò e Maverick Vinales. Ma, ed è un grosso “ma”, come ben sappiamo la classe regina ruoterà attorno ad un nome ben conosciuto, quello di Marc Marquez. Inutile girarci attorno. Il portacolori del team Repsol Honda da quando è sbarcato in MotoGP ha fatto il bello ed il cattivo tempo nella categoria. Quando ha avuto modo di combattere al massimo dal punto di fisico e della sua moto ha pressoché fatto percorso netto (tranne le celeberrima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ancora poche ore e prenderà ufficialmente il via il Mondiale di. Gli spunti di interesse, come sempre, non mancano. Partendo da un binomio Francesco Bagnaia e Ducati che sembra imbattibile, passando per un Fabio Quartararo alla riscossa con la sua Yamaha e per una Aprilia che si annuncia arrembante con il duo spagnolo composto da Aleix Espargarò e Maverick Vinales. Ma, ed è un grosso “ma”, come ben sappiamo la classe regina ruoterà attorno ad un nome ben conosciuto, quello di. Inutile girarci attorno. Il portacolori del team Repsolda quando è sbarcato inha fatto il bello ed il cattivo tempo nella categoria. Quando ha avuto modo di combattere al massimo dal punto di fisico e della sua moto ha pressoché fatto percorso netto (tranne le celeberrima ...

