MotoGP, cena speciale per Valentino Rossi: a tavola con Alessandro Borghi, Lazza, Marracash e Salmo (Di mercoledì 22 marzo 2023) cena speciale per il nove volte campione di motociclismo Valentino Rossi, che ha avuto modo di cenare allo stesso tavolo con alcuni volti noti della musica e del cinema italiano come Alessandro Borghi, Lazza, Marracash e Salmo. L’incontro è stato immortalato dai diretti interessati, che hanno condiviso la foto sui loro profili social. Il primo a postare lo scatto è stato il rapper Lazza con tanto di didascalia: “Spiegatemi cosa sta succedendo”. Anche Alessandro Borghi ha poi diffuso la foto scrivendo un commento ironico “Bei pesci siluro”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023)per il nove volte campione di motociclismo, che ha avuto modo dire allo stesso tavolo con alcuni volti noti della musica e del cinema italiano come. L’incontro è stato immortalato dai diretti interessati, che hanno condiviso la foto sui loro profili social. Il primo a postare lo scatto è stato il rappercon tanto di didascalia: “Spiegatemi cosa sta succedendo”. Ancheha poi diffuso la foto scrivendo un commento ironico “Bei pesci siluro”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MotoGP, cena speciale per Valentino #Rossi: a tavola con Alessandro #Borghi, #Lazza, #Marracash e #Salmo - Lorenzo91910410 : RT @Riccardooo7: Ci Siamo, grande domenica. Raceweek motoGP carichi, gamesweek calcio carichi. Arrosto patate e carote a cena na hit, comin… - Riccardooo7 : Ci Siamo, grande domenica. Raceweek motoGP carichi, gamesweek calcio carichi. Arrosto patate e carote a cena na hit… - RTR_MotoGP : Perez e Verstappen sono come quelli che prima di un esame ti dicono che non han studiato e non sanno niente e poi p… -