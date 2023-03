Moto: Bagnaia, la Ducati 2023 meglio di quella dell'anno scorso (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Finalmente si ricomincia e sono davvero entusiasta. I test invernali sono andati bene e la Desmosedici GP 23 per certi aspetti mi piace di più rispetto alla Moto dello scorso anno. Ci sono tutti i ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Finalmente si ricomincia e sono davvero entusiasta. I test invernali sono andati bene e la Desmosedici GP 23 per certi aspetti mi piace di più rispetto alla. Ci sono tutti i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : MotoGp 2023, Bagnaia e la Ducati: 'Bello avere la moto da battere' - Sport - Motomondiale - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: ???@MattiaPasini: 'Finalmente si riparte, la variabile della Sprint Race sarà da non sottovalutare. Dualismo #Bagnaia-#B… - Dtti_digitale : Torna la MotoGP: in arrivo su Sky e in streaming su NOW la prima, attesissima tappa del Mondiale 2023, che dà uffic… - tutticonvocati : ???@MattiaPasini: 'Finalmente si riparte, la variabile della Sprint Race sarà da non sottovalutare. Dualismo… - Luxgraph : Ducati in Portogallo: Bagnaia sa come vincere, ricordo mondiale Bastianini -