Morto studente 17enne colpito da infarto durante la lezione | docenti e studenti sotto choc

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... toscanamedianew : Malore a scuola, il ragazzino non ce l'ha fatta - sicurintern : La polizia keniota ha dichiarato che uno studente universitario è stato ucciso e 6 agenti di polizia sono rimasti f… - giovannaworld96 : RT @BreakingItalyNe: USA: Sparatoria nel campus della Lamar High School di Arlington nello stato del Texas: 1 studente morto e 1 ferito, ar… - Piergiulio58 : Texas: sparatoria in una scuola di Dallas. Ad aprire il fuoco è stato uno studente, che è stato arrestato dalla pol… - BreakingItalyNe : USA: Sparatoria nel campus della Lamar High School di Arlington nello stato del Texas: 1 studente morto e 1 ferito,… -

Loera risultato positivo al primo test ma sin da subito era emerso che l'assunzione ... la scomparsa Vincenzo Spera, èil manager delle rockstar che citava Manzoni di Michela Bompani 14 ...... originario di Colle Sannita (Benevento),negli scorsi giorni dopo una febbre altissima, ha ... dove il giovaneera stato ricoverato per una febbre altissima. Una febbre che lo ha portato ...Costanzo Mascia, lo16enne di Colle Sannita èa causa di una meningite batterica da meningococco , violentissima e repentina, che non gli ha dato scampo. Dunque, l'esame interno, ...

Muore a 17 anni dopo un malore a scuola LA NAZIONE

Malore per un 17enne all'interno del polo scolastico di viale Duca d'Aosta a Castelfiorentino. Questa mattina prima delle 9 è stato allertato l'elisoccorso Pegaso per il codice rosso. Sul posto anche… ...Non ce l'ha fatta il giovane studente che ha accusato un malore a Castelfiorentino. Nella giornata di ieri, martedì 21 marzo, il giovane era in classe all'istituto Enriques. Stava facendo una normale ...