Morto l'avvocato Elio Rossi. trovato morto nella sua abitazione: si pensa a un malore (Di mercoledì 22 marzo 2023) . Molto conosciuto nel territorio del frusinate, il legale è stato trovato morto nella sua abitazione nel Comune di Sant'Andrea sul Garigliano, a mezz'ora di macchina dal territorio di Cassino. La notizia ha lasciato senza parole tutta la zona cassinese, soprattutto nelle persone che conoscevano il noto avvocato e soprattutto quei colleghi che da anni professavano la professione con lui. Il decesso dell'uomo è arrivato all'improvviso. Come ipotizzato dalle autorità che sono intervenute per ritirare la salma, è ipotizzabile come ci sia stato un malore alla base della morte dell'uomo. I funerali si terranno già nella giornata di domani.

