Morto in casa da 15 mesi, il figlio nega: "Mio padre è vivo in Svizzera, gli ho fatto gli auguri per la festa del papà" (Di mercoledì 22 marzo 2023) La scoperta del cadavere nell'appartamento di un 84enne di Corigliano d'Otranto ha fatto scattare un'inchiesta sul figlio, accusato di aver intascato illegittimamente per mesi la pensione dell'anziano e sospettato anche di averlo ucciso. Disposta una perizia psichiatrica Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 marzo 2023) La scoperta del cadavere nell'appartamento di un 84enne di Corigliano d'Otranto hascattare un'inchiesta sul, accusato di aver intascato illegittimamente perla pensione dell'anziano e sospettato anche di averlo ucciso. Disposta una perizia psichiatrica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sfigatto : MA COME VOLETE TROVARE I LATITANTI O LA GENTE CHE SCOMPARE SE NON RIUSCITE A TROVARE NEANCHE UN MORTO IN CASA SUA? #CHILHAVISTO - ladyonorato : Trovato morto in casa, niente autopsia, dichiarato decesso per “cause naturali”. Ecco come si nascondono i casi di… - Agenzia_Ansa : Accumulatore seriale trovato morto in casa sotto cataste di oggetti. Scomparso da mesi, il cadavere era 'sepolto' n… - Stefania_67 : @Paolo93923813 @criMiao Meglio un figlio bloccato a casa sua che morto dentro una bara! - SignorAldo : RT @charliecarla: Foggia. Pover'uomo morto in casa da mesi e le ' istituzioni' che dopo pressanti richieste dei vicini finalmente entrano i… -