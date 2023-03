Morti sul lavoro, Fillea Caserta: “Le istituzioni si diano una sveglia” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Ancora una morte sul lavoro e un’altra famiglia che sta soffrendo. È ora che le istituzioni si diano una sveglia e inizino a fare controlli seri sui cantieri edili”. Così la segretaria della Fillea CGIL di Caserta Irene Velotti al termine dell’assemblea generale del sindacato di categoria dei lavoratori edili, durante la quale è stato dedicato un minuto di silenzio per tutte le Morti sul lavoro, e in particolare per il 29enne Giuseppe D’Agostino, morto lunedì pomeriggio ad Aversa in un appartamento mentre effettuava lavori di ristrutturazione. “È necessario capire cosa è successo, perché è caduto da un’altezza irrisoria” conclude la Velotti, che poi annuncia che diverrà una consuetudine il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ancora una morte sule un’altra famiglia che sta soffrendo. È ora che lesiunae inizino a fare controlli seri sui cantieri edili”. Così la segretaria dellaCGIL diIrene Velotti al termine dell’assemblea generale del sindacato di categoria dei lavoratori edili, durante la quale è stato dedicato un minuto di silenzio per tutte lesul, e in particolare per il 29enne Giuseppe D’Agostino, morto lunedì pomeriggio ad Aversa in un appartamento mentre effettuava lavori di ristrutturazione. “È necessario capire cosa è successo, perché è caduto da un’altezza irrisoria” conclude la Velotti, che poi annuncia che diverrà una consuetudine il ...

