Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vladiluxuria : E’ morta Lucy Salani, unica trans sopravvissuta al lager di Dachau: la sua testimonianza resterà impressa nelle nos… - ilpost : È morta Lucy Salani, l’unica persona trans italiana sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti - repubblica : È morta Lucy Salani, l'unica trans sopravvissuta ai lager - BITCHYFit : Lucy Salani, la donna trans sopravvissuta a Dachau: «Ho 97 anni ma sono morta allora» * - sportli26181512 : Morta Lucy Salani, transessuale sopravvissuta ai lager nazisti: È morta all’età di 99 anni Lucy Salani, l’unica att… -

La sua storia divenne nota grazie alla biografia Il mio nome è. L'Italia del XX secolo nei ricordi di una transessuale (Donzelli Editore) nel 2009. Fu anche protagonista nel 2014 nel ...E'a quasi 99 anniSalani, attivista nota come l'unica transessuale italiana sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. A darne notizia è il fondatore dei Sentinelli e consigliere ...Aveva 98 anni e la sua storia, molto avventurosa, è stata raccontata in libri e ...

Morta Lucy Salani, l'unica trans sopravvissuta ai lager nazisti TGCOM

È morta a quasi 99 anni Lucy Salani, attivista nota come l'unica transessuale italiana sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. Ne dà notizia il fondatore dei Sentinelli e consigliere ...Lucy Salani se n'è andata a 99 anni ... e negli anni '80 si è ritrasferita a Bologna, dove è morta. La terribile esperienza a Dachau "Rimasi in quel campo sei mesi e il giorno in cui i tedeschi ...