Morta Lucy Salani | l' unica trans sopravvissuta ai lager nazisti

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Leggi Anche Giorno della memoria, Sami Modiano: 'Da quell'inferno tanti interrogativi, dopo 60 anni non avevo dimenticato niente' Leggi Anche Giorno della memoria, Meloni: 'La Shoah fu l'abisso dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vladiluxuria : E’ morta Lucy Salani, unica trans sopravvissuta al lager di Dachau: la sua testimonianza resterà impressa nelle nos… - repubblica : È morta Lucy Salani, l'unica trans sopravvissuta ai lager - Agenzia_Ansa : È morta a quasi 99 anni Lucy Salani, attivista nota come l'unica transessuale italiana sopravvissuta ai campi di c… - stefanoobaronee : RT @vladiluxuria: E’ morta Lucy Salani, unica trans sopravvissuta al lager di Dachau: la sua testimonianza resterà impressa nelle nostre an… - FrisaniRosita : RT @vladiluxuria: E’ morta Lucy Salani, unica trans sopravvissuta al lager di Dachau: la sua testimonianza resterà impressa nelle nostre an… -

' Leggi Anchea 93 anni l'amica di Anna Frank: era l'Hanneli del suo Diario Il racconto del ...dei sei mesi a Dachau Era terribile durante il fascismo essere transessuale - aveva raccontato...a quasi 99 anniSalani , attivista nota come l'unica transessuale italiana sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. Nata a Fossano, nel 1924, era cresciuta a Bologna. Antifascista, ...Salani . L'attivista Lgbt aveva quasi 99 anni . Era nota per essere la transessuale più anziana d'Italia , ma soprattutto per essere l'unica italiana trans ad essere sopravvissuta ai campi ...

E' morta Lucy Salani, l'unica trans sopravvissuta ai lager - Cronaca Agenzia ANSA

che ha aperto la presentazione con un ricordo di Lucy Salani, donna transgender sopravvissuta ai campi di concentramento morta ieri, 21 marzo, a Bologna. Oltre alla parata, il Pride propone un ...Chi è Lucy Salani Morta ieri all’età di quasi 99 anni, è stata la donna transessuale più longeva d’Italia, tra le pochissime sopravvissute ai campi di concentramento nazisti. Ha dedicato la sua vita ...