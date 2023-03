Monza-Trento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-2 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto pronto per Vero volley Monza-Itas Trentino, partita valevole per la seconda giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, dopo aver sfiorato l’impresa nella prima in trasferta, vogliono un’altra grande prestazione per vincere davanti al proprio pubblico e pareggiare la serie. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, dopo la sofferta vittoria al tie-break di gara-1, proveranno invece a ritrovare il proprio ritmo per staccare gli avversari nella serie. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 22 marzo all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto pronto per Vero-Itas Trentino, partita valevole per la seconda giornata deidi finale deidimaschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, dopo aver sfiorato l’impresa nella prima in trasferta, vogliono un’altra grande prestazione per vincere davanti al proprio pubblico e pareggiare la serie. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, dopo la sofferta vittoria al tie-break di-1, proveranno invece a ritrovare il proprio ritmo per staccare gli avversari nella serie. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 22 marzo all’Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire in...

