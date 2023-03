Monteforte | l’amministrazione dona una libreria agli studenti dell’Aurigemma

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della Giornata nazionale per la promozione della Lettura, l’Associazione culturale “Amici della Biblioteca”, in collaborazione concomunale diIrpino doneràdell’Istituto comprensivo Aurigemma unaper ragazzi. Lo scopo è quello di creare un circolo virtuoso della lettura, a partire dal prestito di un libro: l’evento si svolgerà nell’aula magna dell’Istituto scolastico il 24 marzo alle ore 10,30. “Siamo orgogliosi e felici di partecipare a questo evento culturale promosso dall’associazionese “Amici della Biblioteca”, perché rappresenta un momento di crescita sociale e culturale per i nostri– spiega il sindaco Costantino Giordano – instaurare e rafforzare un ...