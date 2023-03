Monopattini, Bignami (vice ministro ai Trasporti): 'Presto casco obbligatorio' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Milano, 21 mar. 'Crediamo che la micromobilità sia un'opportunità nella circolazione, soprattutto in città come Milano , come Roma , come altre grandi capoluoghi. Ma lo Stato non può compiere l'... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Milano, 21 mar. 'Crediamo che la micromobilità sia un'opportunità nella circolazione, soprattutto in città come Milano , come Roma , come altre grandi capoluoghi. Ma lo Stato non può compiere l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Chi utilizza monopattini, anche in sharing, dovrà utilizzare il casco'. A dirlo è il viceministro delle infrastrut… - ultimora_pol : Galeazzo #Bignami (#FdI): 'Chi utilizza monopattini, anche in sharing, dovrà utilizzare il casco. Ci sono interlocu… - gabrielebandini : RT @Agenzia_Ansa: 'Chi utilizza monopattini, anche in sharing, dovrà utilizzare il casco'. A dirlo è il viceministro delle infrastrutture e… - infoitinterno : Micromobilità, Bignami: presto obbligo casco per monopattini - infoitinterno : Codice Strada, Bignami: a breve obbligo casco per monopattini -