Mondiali femminili curling 2023 | risultati e classifica

Tutti i risultati e la classifica dei Mondiali femminili di curling 2023, in programma da sabato 18 a domenica 26 marzo a Sandviken, in Svezia. Le migliori squadre del pianeta sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L'Italia scende sul ghiaccio con Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, reduci dal quarto posto agli Europei e determinate a centrare un altro grande piazzamento.

E sono sei. L'Italia del curling femminile vince la sesta partita in otto incontri disputati ai2023 e continua a sognare. I playoff sono a portata di mano e il 7 - 3 inflitto alle nipponiche è assolutamente eloquente in tal senso. La formazione azzurra composta dalla skip Stefania ...L'italiana Olena Savchuk è stata eliminata dalla mongola Enkhjargal Munguntsetseg ai quarti di finale deidi pugilato 2023 in corso a Nuova Delhi in India. L'atleta 28enne, nata in Ucraina ma residente a Capistrello (L'Aquila), è stata estromessa su verdetto unanime (quintuplo 29 - 28) ...Sta per terminare l'attesa per Italia - Svizzera , partita valevole per la quattordicesima sessione del round robin dei2023 di curling . La formazione azzurra, dopo l'impegno del primo pomeriggio contro il Giappone, torna sul ghiaccio con l'obiettivo di rimanere nelle prime posizioni della ...

Curling, l'Italia batte la Danimarca campione d'Europa ed ora sogna i playoff ai Mondiali femminili! OA Sport

Intanto, l'effetto Constantini continua a funzionare e la sua scalata nel Gotha del curling mondiale femminile sembra inarrestabile. Ricordiamo che fanno parte della nazionale attualmente impegnata in ...L'italiana Olena Savchuk è stata eliminata dalla mongola Enkhjargal Munguntsetseg ai quarti di finale dei Mondiali femminili di pugilato 2023 in corso a Nuova Delhi in India. L'atleta 28enne, nata in ...