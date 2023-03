“Modi di m***a, malati”. GF Vip contro Oriana: censura dalla regia, gelo in casa e telespettatori furiosi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Oriana Marzoli è la prima finalista del GF Vip 7. Dopo di lei Micol Incorvaia e Giaele De Donà, vincitrice del televoto dell’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Puntata che ha visto anche l’inaspettata uscita di scena di Antonella Fiordelisi, eliminata dopo l’appello lanciato dalla madre e nel quale chiedeva a tutti i fan di far uscire la figlia dalla casa. In queste ore Oriana Marzoli ha parlato del riavvicinamento tra Nikita Pelizon e Luca Onestini e proprio a lui ha chiesto il motivo di questo cambio di atteggiamento. “Due chiacchiere le faccio con tutti, ma non è che mi sia dimenticato di ciò che è accaduto”, le ha risposto Luca Onestini. Poco prima era stata la stessa Nikita a dirmi molto sorpresa del riavvicinamento dell’ex volto di Uomini e Donne. Leggi anche: ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023)Marzoli è la prima finalista del GF Vip 7. Dopo di lei Micol Incorvaia e Giaele De Donà, vincitrice del televoto dell’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Puntata che ha visto anche l’inaspettata uscita di scena di Antonella Fiordelisi, eliminata dopo l’appello lanciatomadre e nel quale chiedeva a tutti i fan di far uscire la figlia. In queste oreMarzoli ha parlato del riavvicinamento tra Nikita Pelizon e Luca Onestini e proprio a lui ha chiesto il motivo di questo cambio di atteggiamento. “Due chiacchiere le faccio con tutti, ma non è che mi sia dimenticato di ciò che è accaduto”, le ha risposto Luca Onestini. Poco prima era stata la stessa Nikita a dirmi molto sorpresa del riavvicinamento dell’ex volto di Uomini e Donne. Leggi anche: ...

