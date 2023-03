Mobilità ATA: domanda di trasferimento necessaria per i neoimmessi in ruolo e in attesa di sede di titolarità (Di mercoledì 22 marzo 2023) Entro il 3 aprile 2023 il personale ATA di ruolo interessato può presentare domanda di Mobilità per l'anno scolastico 2023/24. La domanda si presenta su Polis Istanze online ed è possibile modificarla, sempre entro il 3 aprile, anche se già inoltrata. Il personale ATA neoassunto nell'anno scolastico 2022/23, al contrario dei docenti, non ha vincoli e, anzi, la domanda di trasferimento risulta essere necessaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 marzo 2023) Entro il 3 aprile 2023 il personale ATA diinteressato può presentarediper l'anno scolastico 2023/24. Lasi presenta su Polis Istanze online ed è possibile modificarla, sempre entro il 3 aprile, anche se già inoltrata. Il personale ATA neoassunto nell'anno scolastico 2022/23, al contrario dei docenti, non ha vincoli e, anzi, ladirisulta essere. L'articolo .

