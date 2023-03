Mini Clubman - Final Edition, 1.969 esemplari per celebrare la nascita della wagon (e voltare pagina) (Di mercoledì 22 marzo 2023) La carriera dell'attuale generazione della Mini volge al termine (sta per giungere il momento dell'era elettrica) e non poteva mancare una serie limitata di una variante di carrozzeria che probabilmente non ritroveremo in futuro. La Casa presenta infatti la Clubman Final Edition, che sarà costruita in 1.969 esemplari, rendendo omaggio all'anno del debutto della wagon originale. In Italia saranno disponibili solo 50 esemplari, con prezzi a partire da 49.900 euro e motorizzazione Cooper S da 178 CV. Le prime consegne sono previste tra agosto e settembre. Tinta esclusiva. La Mini Clubman Final Edition sarà proposta in abbinamento a tutte le varianti di powertrain presenti ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 22 marzo 2023) La carriera dell'attuale generazionevolge al termine (sta per giungere il momento dell'era elettrica) e non poteva mancare una serie limitata di una variante di carrozzeria che probabilmente non ritroveremo in futuro. La Casa presenta infatti la, che sarà costruita in 1.969, rendendo omaggio all'anno del debuttooriginale. In Italia saranno disponibili solo 50, con prezzi a partire da 49.900 euro e motorizzazione Cooper S da 178 CV. Le prime consegne sono previste tra agosto e settembre. Tinta esclusiva. Lasarà proposta in abbinamento a tutte le varianti di powertrain presenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HDblog : MINI Clubman Final Edition, ecco la nuova versione speciale in soli 1.969 esemplari - Motor1italia : ? Cala il sipario sulla #MINI Clubman: Lascerà i listini nei prossimi anni per fare spazio - con ogni probabilità -… - lulopdotcom : #automotive #design #mini #clubman #clubmanfinaledition Sofisticata, raffinata, in edizione limitata: la MINI Clubm… - ddpdj : MINI Clubman Final Edition, 50 esemplari per chiudere un’era - f_grandi : @SteCasati7 Una Mini Clubman appena ingroppata da un alce -

Mini - Clubman Final Edtion La Mini Clubman Final Edition sarà proposta in abbinamento a tutte le varianti di powertrain presenti a listino. Per la tinta esterna sarà possibile scegliere tra le tinte Nanuq White, Enigmatic ... Mini Clubman Final Edition: un'edizione limitata di soli 1.969 esemplari La Mini Clubman , sarà uno di quei modelli che molto probabilmente non vedremo più nei prossimi anni e per l'occasione, la casa inglese ha lanciato in un'edizione limitata di 1.969 esemplari della Mini ... L'ultima versione speciale della MINI Clubman La MINI Clubman ha un aspetto che potremmo definire realmente inconfondibile, è la più elegante tra tutti i modelli MINI . Gli amanti della sua esclusiva carrozzeria e dell'inconfondibile porta sdoppiata ... LaFinal Edition sarà proposta in abbinamento a tutte le varianti di powertrain presenti a listino. Per la tinta esterna sarà possibile scegliere tra le tinte Nanuq White, Enigmatic ...La, sarà uno di quei modelli che molto probabilmente non vedremo più nei prossimi anni e per l'occasione, la casa inglese ha lanciato in un'edizione limitata di 1.969 esemplari della...Laha un aspetto che potremmo definire realmente inconfondibile, è la più elegante tra tutti i modelli. Gli amanti della sua esclusiva carrozzeria e dell'inconfondibile porta sdoppiata ... MINI Clubman Final Edition, ecco la nuova versione speciale in soli 1.969 esemplari HDmotori Mini Clubman Final Edition: un’edizione limitata di soli 1.969 esemplari La Mini Clubman, sarà uno di quei modelli che molto probabilmente non vedremo più nei prossimi anni e per l’occasione, la casa inglese ha lanciato in un’edizione limitata di 1.969 esemplari della Mini ... MINI Clubman Final Edition, ecco la nuova versione speciale in soli 1.969 esemplari MINI si sta apprestando a rinnovare la sua gamma di vetture. Come sappiamo, il costruttore lancerà prossimamente sul mercato diverse novità. A quanto pare non ci sarà un futuro per la MINI Clubman che ... La Mini Clubman, sarà uno di quei modelli che molto probabilmente non vedremo più nei prossimi anni e per l’occasione, la casa inglese ha lanciato in un’edizione limitata di 1.969 esemplari della Mini ...MINI si sta apprestando a rinnovare la sua gamma di vetture. Come sappiamo, il costruttore lancerà prossimamente sul mercato diverse novità. A quanto pare non ci sarà un futuro per la MINI Clubman che ...