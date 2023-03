“Minacce ultras del Napoli | salta amichevole dei fans Italia-Inghilterra”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) “Partitatra tifosi dicancellata per motivi di sicurezza” – Leggi di più sulla decisione di annullare l’evento a seguito dellericevute dall’organizzatore Garford Beck. La EnglandFC, una squadra di tifosi inglese che organizza partite amichevoli con i gruppi di tifosi del paese che li ospita, ha annunciato la cancellazione dell’evento tramite Twitter. Scopri di più su cosa è accaduto e sulle motivazioni dietro la cancellazione. Per motivi di ordine pubblico, l’tra i tifosi diin programma nella giornata di oggi aè stata cancellata a seguito di alcunedi aggressione ricevute dall’organizzatore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cara_katanisa : RT @sportface2016: #ItaliaInghilterra: annullata amichevole tra tifosi dopo minacce ultras #Napoli - le_pasque : RT @sportface2016: #ItaliaInghilterra: annullata amichevole tra tifosi dopo minacce ultras #Napoli - lanuovariviera : Minacce ai calciatori della Samb e danni al pullman. Diffida per 5 ultras - sportface2016 : #ItaliaInghilterra: annullata amichevole tra tifosi dopo minacce ultras #Napoli - SportdelSud : ?? Gli ultras del #Napoli provano a spaventare gli inglesi tramite mail LA MINACCIA ?? -

... hanno ricevuto "credibili di violenza" da parte di un gruppo di fan locali. "Ho ricevuto una mail minacciosa e piuttosto sinistra che diceva di venire da un gruppo didel Napoli, in ...Garford Beck , uno degli organizzatori, ha raccontato al Times di aver ricevutocredibili di violenza dalocali : 'Ho ricevuto una mail minacciosa e piuttosto sinistra che diceva di ...Tifosi inglesi: "Minacciati danapoletani". . Napoli, non c'è pace: altra minaccia -a margine di Italia - Inghilterra. Per la prima sfida del percorso di qualificazione a Euro 2024 tra ...

Allarme sicurezza per Italia-Inghilterra a Napoli, minacce ai tifosi d'oltremanica Virgilio Sport

Per motivi di ordine pubblico, dopo alcune minacce di aggressione ricevute in privato dall ... a distanza di una settimana dagli incidenti in città scatenati dagli ultras dell'Eintracht. Per le ...tifoso dell'Inghilterra e organizzatore della partita amichevole tra i rappresentanti delle due tifoserie. In seguito alle minacce ricevute da alcuni ultras l'incontro è stato annullato per motivi di ...