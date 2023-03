Milano: Sonia Bergamasco in scena al Teatro Carcano con 'Paolina Leopardi racconta Mozart' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Martedì prossimo, 28 marzo, al Teatro Carcano di Milano andrà in scena 'Paolina Leopardi racconta Mozart', uno spettacolo in omaggio al 250esimo anniversario dei viaggi di Mozart in Italia e delle Giornate Fai di Primavera. Protagonista è Paolina Leopardi, l'amata sorella del celebre scrittore, che ripercorre la vicenda terrena di Wolfgang Amadeus e vi trova analogie con quella di Giacomo: la breve vita, l'odio tenace verso la soffocante città natale, un rapporto problematico con il padre, la mancanza di mezzi che rende difficile la vita al genio. Una sorprendente biografia in musica, un recital per attrice e pianoforte, acuto e sorprendente, che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023), 22 mar. (Adnkronos) - Martedì prossimo, 28 marzo, aldiandrà in', uno spettacolo in omaggio al 250esimo anniversario dei viaggi diin Italia e delle Giornate Fai di Primavera. Protagonista è, l'amata sorella del celebre scrittore, che ripercorre la vicenda terrena di Wolfgang Amadeus e vi trova analogie con quella di Giacomo: la breve vita, l'odio tenace verso la soffocante città natale, un rapporto problematico con il padre, la mancanza di mezzi che rende difficile la vita al genio. Una sorprendente biografia in musica, un recital per attrice e pianoforte, acuto e sorprendente, che si ...

