Milano | sicurezza stradale | 200 rider di Getir a scuola dalla polizia locale

Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Gli agenti istruttori della scuola del corpo della polizia locale di Milano hanno tenuto un seminario di formazione sulla sicurezza stradale a 200 rider di Getir, azienda pioniera per la consegna veloce della spesa. Frutto del risultato di un accordo sperimentale tra la polizia locale e l'azienda turca per una maggiore consapevolezza delle regole in strada, si tratta di un progetto capofila nel suo genere, in continuità con l'impegno nei confronti dei rider da parte di Getir e del Comune di Milano, che ha inserito la sicurezza dei rider tra i punti programmatici del suo patto del lavoro.

