Milano, Forum dell'abitare, housing sociale, Tancredi: «Presto modifiche al Pgt per contribuire ad offrire case a prezzi accessibili» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Presentato anche il nuovo canale sperimentale di comunicazione “Sos Affitti”, un’alleanza tra Comune e cittadini contro gli affitti irregolari Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 22 marzo 2023) Presentato anche il nuovo canale sperimentale di comunicazione “Sos Affitti”, un’alleanza tra Comune e cittadini contro gli affitti irregolari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 7giorni : ?? Presentato anche il nuovo canale sperimentale di comunicazione “Sos Affitti”, un’alleanza tra Comune e cittadini… - elbarahoui : RT @CampagneinLotta: Stamattina è iniziato lo sgombero dell'occupazione abitativa in via Siusi a #Milano, proprio nei giorni del forum dell… - rep_milano : A Milano protesta per la casa al Forum dell'Abitare organizzato dal Comune - Veronic27428214 : RT @justdonnalisi: Quello è passato da essere “il ragazzetto di bufalotta conosciuto dalle nonne che guardano a forum” ad essere paparazzat… - violastefanello : RT @vlatronico: Letteralmente mentre al Forum dell'Abitare si discute dell'emergenza casa con i dirigenti di Airbnb, le occupazioni abitati… -