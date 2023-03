Milano: durante lite minaccia con una katana un 30enne, denunciato (Di mercoledì 22 marzo 2023) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Questa mattina, i carabinieri, impegnati nei servizi straordinari per la sicurezza della Stazione Centrale di Milano, hanno denunciato per porto abusivo di armi un 23enne di origine marocchina. I militari, al lavoro nei servizi ad alto impatto disposti dal governo anche nella zona circostante lo scalo ferroviario, sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 in via Fara, dove il giovane marocchino, al culmine di una lite per futili motivi, stava minacciando un 30enne ivoriano, incensurato, con una katana ornamentale dalla lama di 40 centimetri. Il 23enne è stato subito individuato e identificato, quindi per lui è scattata una denuncia. L'arma, di cui aveva cercato di disfarsi nascondendola in strada, è stata trovata e sequestrata. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023), 22 mar. (Adnkronos) - Questa mattina, i carabinieri, impegnati nei servizi straordinari per la sicurezza della Stazione Centrale di, hannoper porto abusivo di armi un 23enne di origine marocchina. I militari, al lavoro nei servizi ad alto impatto disposti dal governo anche nella zona circostante lo scalo ferroviario, sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 in via Fara, dove il giovane marocchino, al culmine di unaper futili motivi, stavando univoriano, incensurato, con unaornamentale dalla lama di 40 centimetri. Il 23enne è stato subito individuato e identificato, quindi per lui è scattata una denuncia. L'arma, di cui aveva cercato di disfarsi nascondendola in strada, è stata trovata e sequestrata.

