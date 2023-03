Milano-Cortina 2026 | Cirio | Non tifiamo né Milano né Torino | ma Italia

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Alberto, presidente della Regione Piemonte, ha commentato la possibilità cheentri nel dossier olimpico per. “Noi- ha dichiarato - nonnénéné, le Olimpiadi sono una grande opportunità per il Paese. Questa è una città che ha fatto una scelta sbagliata. È stato un errore, credo uno dei peggiori errori che storicamente questo territorio abbia compiuto in passato è stato quello di rinunciare a Olimpiadi”.

Rendere l'Arena di Verona più accessibile a chi ha delle disabilità. Questa è la meta e per raggiungerla una spinta la daranno le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Ieri, 21 marzo, il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha partecipato a Roma alla cabina di regia sull'evento olimpico. Due le finalità della riunione: fare un aggiornamento sugli ...

Olimpiadi 2026, si entra nel vivo della programmazione dei lavori in Arena. Si è svolta ieri a Roma la cabina di regia cui ha partecipato per la prima volta anche il sindaco Damiano Tommasi. Obiettivo ...L'inserimento dell'Oval tra i siti dei Giochi Milano-Cortina sarebbe non solo un'occasione importante per il nostro territorio, ma un pur parziale rimedio al masochistico "Niet" ai suoi tempi ...