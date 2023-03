Milano capitale del traffico

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Nonostante tutte le misure prese per scoraggiare l’ingresso delle quattro ruote a, le auto sono aumentate del 30 per cento rispetto al 2019. I motivi? Molti. E le piste ciclabili non rappresentano un’alternativa.città «smart», intelligente. «Smart city» era appunto un progetto partito nel 2012 con una specifica delega all’Assessorato alle politiche per il lavoro e lo sviluppo economico: il capoluogo lombardo avrebbe dovuto avere, tra le altre cose, una mobilità intelligente e moderata, anche alle tecnologie per effettuare analisi e mettere in connessione i cittadini. Anno 2023, questi i dati: ilè cresciuto del 30 per cento rispetto al 2019 (a ridosso del Natale 2022), e l’area B vede 630 mila vetture accedere ogni giorno nelle zone con le limitazioni di accesso. Tra 2022 e 2021 la variazione è stata irrisoria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #15marzo 1738; nasce a Milano Cesare Beccaria, giurista, filosofo, economista e letterato considerato… - hoshivolo : @sfelishi Milano capitale - LUZrossonero : @tuttosport siete l'house organ di un club che ha fatto 700 mln di aumento capitale BARANDO e però il problema è de… - marketingpmi : @esterviola Me ne rendo conto. E' quello che vivono spesso i cittadini romani che, oltre al traffico standard di 3… - MariaRossanaSa3 : @ChiodiDonatella @gualtierieurope E c'ha ragione:#Gualtieri è come diceva Totò a proposito de ra nebbia a Milano ,… -

(Ftse Mib +0,14% a 26.590 punti) sono in evidenza Mps, Bper e Intesa Sanpaolo (+1%), ... con solidi buffer die liquidità, mentre la dinamica dei tassi garantirà un livello di ...Sono stata ammessa al Conservatorio disuonando la sua "Woodstock" sui tasti neri del piano, ... Questo concerto è nato su un palco nel 2017, diventando disco nel 2020, per omaggiare la..., invece,della moda, è stato riservato un trattamento speciale. Oltre ai manifesti in metropolitana e superficie, sui quali risaltano frasi come "Investi in borse, non in borsa" e "...

Qualità dell'aria, 21 marzo Milano terza città più inquinata nel mondo Sky Tg24

E' per questo che a chi giustamente, anche nella propria attività politica, fa dell'inclusione un suo valore, mi fa sorridere che pensi che non possa essere inclusivo il Piemonte in una città come ...Milano batte anche l’indice generale sulla quota di popolazione ... che cresce insieme agli investimenti delle aziende, in termini di capitale umano, per agganciare la ripresa. Certo, pur con ...