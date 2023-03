Milano - Area B e Area C, un successone: il traffico privato continua ad aumentare (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'amministrazione Sala era certa: le crescenti limitazioni alla circolazione di Milano avrebbero ridotto il traffico e la congestione, attenuando il problema di una qualità dell'aria sempre più pessima. Ebbene, a distanza di circa sei mesi dall'introduzione dei nuovi divieti, la situazione non è cambiata. Anzi, sembra peggiorata. Stando agli ultimi dati dell'Amat (Agenzia mobilità ambiente e territorio, società dello stesso Comune), riportati da Repubblica, a gennaio gli accessi all'Area B, invece di diminuire, sono aumentati in media del 6% e in alcune giornate anche di oltre il 20%: in particolare il 14 gennaio, nelle ore di punta serali, è entrato in città il 26% di auto in più. A febbraio, poi, sono stati registrati aumenti fino al 18%. Mezzi pubblici? Addio. Dunque, le limitazioni non funzionano e lo dimostrano ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'amministrazione Sala era certa: le crescenti limitazioni alla circolazione diavrebbero ridotto ile la congestione, attenuando il problema di una qualità dell'aria sempre più pessima. Ebbene, a distanza di circa sei mesi dall'introduzione dei nuovi divieti, la situazione non è cambiata. Anzi, sembra peggiorata. Stando agli ultimi dati dell'Amat (Agenzia mobilità ambiente e territorio, società dello stesso Comune), riportati da Repubblica, a gennaio gli accessi all'B, invece di diminuire, sono aumentati in media del 6% e in alcune giornate anche di oltre il 20%: in particolare il 14 gennaio, nelle ore di punta serali, è entrato in città il 26% di auto in più. A febbraio, poi, sono stati registrati aumenti fino al 18%. Mezzi pubblici? Addio. Dunque, le limitazioni non funzionano e lo dimostrano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GigiEinaudi : @OfficinaDiMarK La città metropolitana ha quasi 3,5 mln di ab. l’area metropolitana ne ha 5 quindi se si tratta di… - OfficinaDiMarK : @GigiEinaudi Solo che Londra conta 9 milioni circa di abitanti 15 con l'area metropolitana e Milano 1.5 e poco pi… - ADM_assdemxmi : RT @infomobilitaMi: [#Evento] ?? Da venerdì #24marzo a domenica #26marzo, fascia oraria 9/20, POSSIBILI RALLENTAMENTI in via Colleoni e vial… - albe_ : Un altro successone di @ComuneMI Milano, gli effetti di Area B e Area C: più traffico privato, meno gente sui mez… - lau_fasani : Questo il punto su cosa si intende fare di quest'area gigantesca @GdB_it -