Milano: a Palazzo Reale 'La pace preventiva', mostra-installazione di Pistoletto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Apre al pubblico da domani, a Palazzo Reale di Milano, 'La pace preventiva', mostra-installazione di Michelangelo Pistoletto pensata appositamente per la Sala delle Cariatidi, dove resterà allestita fino a domenica 4 giugno 2023. Promossa e prodotta dal Comune di Milano – Cultura, Palazzo Reale e Cittadellarte – Fondazione Pistoletto in collaborazione con Skira, la mostra è curata da Fortunato D'Amico e fa parte del palinsesto di Milano Art Week (11/16 aprile 2023), la manifestazione diffusa coordinata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Milano, in collaborazione con Miart, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023), 22 mar. (Adnkronos) - Apre al pubblico da domani, adi, 'La',di Michelangelopensata appositamente per la Sala delle Cariatidi, dove resterà allestita fino a domenica 4 giugno 2023. Promossa e prodotta dal Comune di– Cultura,e Cittadellarte – Fondazionein collaborazione con Skira, laè curata da Fortunato D'Amico e fa parte del palinsesto diArt Week (11/16 aprile 2023), la manifestazione diffusa coordinata dall'assessorato alla Cultura del Comune di, in collaborazione con Miart, che ...

