Milan-Napoli | assalto ai biglietti | cosi vogliono spaventare la banda Spalletti

Milan-Napoli di Champions League, venduti già oltre 14.500 biglietti, si prevede il tutto esaurito allo stadio San Siro. Milan-Napoli si gioca per i quarti di andata di Champions League il 12 aprile. Sarà la seconda sfida di quel mese tra rossoneri e azzurri, visto che il 2 aprile si gioca Napoli-Milan valida per la Serie A, match che sarà riproposto per il ritorno di Champions League il 18 aprile. Ieri è cominciata la prevendita per i biglietti per la sfida di Champions League ed in sole tre ore sono stati polverizzati 14.500 tagliandi messi a disposizione con diritto di prelazione per gli abbonati. "I conti si fanno in fretta: il Milan ha più di 41.500 ...

