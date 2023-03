Milan l’era un gran Milan... (Di mercoledì 22 marzo 2023) Era il luogo dell’Italia all’avanguardia per antonomasia, sfavillante e portato sempre a esempio. Ora anche gli ex elogiatori seriali del sindaco Beppe Sala - intellettuali di sinistra, superchef, «ambrogini d’oro» - scoprono che la città tanto amata è insicura, isterica, troppo cara. In una parola, invivibile. Urca, perfino la sciura s’è desta. Uè, anche al cumenda cominciano a girare. Hanno scoperto, ahiloro, che la sfavillante Milano è come la mefitica Gotham City. Violenta, insicura, degradata. Ma pure elitaria, esosa, indifferente. Anni di narrazioni entusiastiche, celebrazioni planetarie, primazia continentale. E adesso lo sbotto generale. Basta un giretto alla Stazione centrale, sempre più ostaggio di clandestini: spaccio, risse, degrado. E non è la soffice «percezione» che ci propinano da sinistra, con le solite fumisterie. Persino il sindacato ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 marzo 2023) Era il luogo dell’Italia all’avanguardia per antonomasia, sfavillante e portato sempre a esempio. Ora anche gli ex elogiatori seriali del sindaco Beppe Sala - intellettuali di sinistra, superchef, «ambrogini d’oro» - scoprono che la città tanto amata è insicura, isterica, troppo cara. In una parola, invivibile. Urca, perfino la sciura s’è desta. Uè, anche al cumenda cominciano a girare. Hanno scoperto, ahiloro, che la sfavillanteo è come la mefitica Gotham City. Violenta, insicura, degradata. Ma pure elitaria, esosa, indifferente. Anni di narrazioni entusiastiche, celebrazioni planetarie, primazia continentale. E adesso lo sbotto generale. Basta un giretto alla Stazione centrale, sempre più ostaggio di clandestini: spaccio, risse, degrado. E non è la soffice «percezione» che ci propinano da sinistra, con le solite fumisterie. Persino il sindacato ...

