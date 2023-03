Milan | Ibrahimovic sul futuro | “Ho tante offerte | ma non ci penso”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) L'attaccante delZlatanha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito al proprio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'Sono orgoglioso di entrare nella storia del #Milan. Cosa succede? Quando giochi da campione d'Italia… - AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Ballo-Touré, Diaz, L… - gippu1 : Alla sua prima fascia da capitano in 163 partite con la maglia del Milan, Zlatan #Ibrahimovic diventa anche il capi… - MilanPress_it : Così Ibrahimovic sui social ?? #Milan #milanpress - PianetaMilan : .@acmilan, Ibrahimovic sul futuro: “Ho tante offerte, ma non ci penso” #SempreMilan #ACMilan #Milan #Ibrahimovic -

, tutta la carica di Zlatan: l'attaccante svedese non ha alcuna intenzione di fermarsi qui Zlatanha parlato ai microfoni Sportbaldet del suo possibile futuro. Le ...... Zlatansi è imposto come il calciatore più anziano a segnare un gol in Serie A. Una rete dolceamara, però, per il campione delche non è riuscito a farsi valere nella sfida contro ...1 In ritiro con la Svezia , Zlatanè tornato a parlare degli scorsi Mondiali in Qatar . Durante la rassegna iridata, il calciatore delè stato spesso sugli spalti a godersi i match e ha parlato della sua esperienza. ...

Ibra: “Smettere dopo lo scudetto sarebbe stato troppo facile” La Gazzetta dello Sport

Una delle notizie più importanti di questa sosta per le nazionali è stata, senza dubbio, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic tra i convocati della Svezia. La squadra scandinava sarà impegnata in due matc ...Il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic è tra le poche notizie buone degli ultimi tempi in casa Milan. Il fuoriclasse svedese così facendo si è riconquistato un posto anche in Nazionale. È proprio ...