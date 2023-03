Milan, De Ketelaere: al momento non vale l’investimento (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Milan ha investito milioni nella sessione estiva di calciomercato: Charles De Ketelaere, non ha ancora dimostrato quanto ci si aspettava Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ilha investito milioni nella sessione estiva di calciomercato: Charles De, non ha ancora dimostrato quanto ci si aspettava

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, #DeKetelaere: al momento non vale l'investimento #SempreMilan - Milannews24_com : #Milan, è un mercato flop: #DeKetelaere la principale delusione - PdiCalcio : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: il MILAN è la squadra che ha ricevuto il minor contributo in termini di Assist & Gol in tutta la serie A dal merc… - Rossoneroo7 : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: il MILAN è la squadra che ha ricevuto il minor contributo in termini di Assist & Gol in tutta la serie A dal merc… -