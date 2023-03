Milan, c’è un problema in attacco: torna di moda un vecchio obiettivo (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'attacco del Milan sta rendendo al di sotto delle aspettative. Proprio per questo motivo la dirigenza potrebbe fiondarsi su un vecchio obiettivo Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'delsta rendendo al di sotto delle aspettative. Proprio per questo motivo la dirigenza potrebbe fiondarsi su un

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoconterio : ?????? Il #Milan pensa al futuro e nel mirino c'è il crack del #Montpellier, classe 2003, 12 gol in Ligue 1, Elye Wah… - capuanogio : Nel 2023 il #Milan semplicemente non ha riattaccato la spina. Ma anche alla fine del 2022 qualche segnale di critic… - massiv97 : RT @korner_was_here: @marcullo02 stai impazzendo da due giorni dietro alle robe inventate di conte al milan, non verrà mai, non c'entra un… - VolCasciavit : RT @korner_was_here: @marcullo02 stai impazzendo da due giorni dietro alle robe inventate di conte al milan, non verrà mai, non c'entra un… - antonio_race : @AL19BA98 @davideroberti_ @DiegoDeLucaTwit UNICA SQUADRA DEL SUD AD AVER VINTO 2 SCUDETTI ( A BREVE 3 ) 2 S.ITALIA… -

Esonero Inzaghi, la profezia di Galetti: 'Conceição più di Conte' L'ex Lazio, Parma e Inter piacerebbe anche al Milan. Ma per i rossoneri sono più alte le possibilità di una permanenza di Pioli . ' La dirigenza voleva fare un passo in avanti dopo la passata ... Estrazione VinciCasa di mercoledì 22 marzo 2023: i numeri di oggi ... proseguono i lavori per gli 80 anni dello sbarco degli Alleati 22 Marzo Oroscopo del Giorno Oroscopo Paolo Fox Giovedì 23 Marzo 2023: Scorpione prudente 22 Marzo Sport Milan, senti Vieri: 'Per la ... Milan, Massara tentato dalla Juve Criscitiello: "C'è stato un incontro" Ecco le parole del giornalista sul dirigente del Milan: "Ci sarebbe stato un incontro nei giorni scorsi tra Massara e la Juventus. Un incontro conoscitivo, ... L'ex Lazio, Parma e Inter piacerebbe anche al. Ma per i rossoneri sono più alte le possibilità di una permanenza di Pioli . ' La dirigenza voleva fare un passo in avanti dopo la passata ...... proseguono i lavori per gli 80 anni dello sbarco degli Alleati 22 Marzo Oroscopo del Giorno Oroscopo Paolo Fox Giovedì 23 Marzo 2023: Scorpione prudente 22 Marzo Sport, senti Vieri: 'Per la ...Ecco le parole del giornalista sul dirigente del: "Ci sarebbe stato un incontro nei giorni scorsi tra Massara e la Juventus. Un incontro conoscitivo, ... Fiorentina-AC Milan, Serie A 2022/2023: squalificati, arbitro e ... AC Milan