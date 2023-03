Milan, casting per l'attacco: torna di moda Laurienté (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il problema del gol in casa Milan è uno dei fattori che hanno inciso in questa stagione così altalenante in campionato. Maldini... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il problema del gol in casaè uno dei fattori che hanno inciso in questa stagione così altalenante in campionato. Maldini...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, casting per l'attacco: torna di moda #Laurienté - sportli26181512 : Milan, casting per l'attacco: torna di moda Laurienté: Il problema del gol in casa Milan è uno dei fattori che hann… - attila706 : RT @la_rossonera: ?????? Al di là delle rassicurazioni di facciata, la proprietà americana spinge per un altro tecnico. Allo stato attuale, S… - lumacarapida : RT @la_rossonera: ?????? Al di là delle rassicurazioni di facciata, la proprietà americana spinge per un altro tecnico. Allo stato attuale, S… - manmaglio83 : RT @la_rossonera: ?????? Al di là delle rassicurazioni di facciata, la proprietà americana spinge per un altro tecnico. Allo stato attuale, S… -