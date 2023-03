Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucabianchin7 : Gerry #Cardinale è atteso in settimana a Milano: nuovi incontri per lo stadio, sempre più una priorità. Quattro are… - OdeonZ__ : Cardinale, tempo di decisioni: i motivi del suo blitz in Italia - milansette : Milan, domani Cardinale a Milano: il punto sul progetto stadio - PianetaMilan : #Milan, #Cardinale in Italia: i piani sulla dirigenza e #Leao #SempreMilan - milansette : Milan, Cardinale a Milano: atteso vertice con Furlani e Maldini -

Quando anche il futuro di Leao sarà finalmente a fuoco: le parti si aggiorneranno presto per riprendere a trattare sul rinnovo di Rafa,supervisionerà anche da New York.... domani Gerrysarà a Milano, a una ventina di giorni dall'ultimo blitz. Siamo alla velocità di punta, mai toccata da quando RedBird si è messo al timone del. Non perderti le ...Restando in tema sportivo, il proprietario delGerrysarà n questi giorni a Milano per sciogliere il nodo stadio. Incontrerà di nuovo Sala per riferire le valutazioni sull'area de La ...

Gazzetta - Milan, Cardinale da domani a Milano: c'è da scegliere l'area su cui costruire il nuovo stadio Milan News

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Ultimissime notizie Milan. Blitz a Milanello di Gerry Cardinale che arriva in Italia per risolvere due questioni spinose. Il presidente dei rossoneri Gerry Cardinale è atteso domani in Italia. Ha ...