Migranti: Pd a Meloni, 'crudele su Cutro, in Ue pragmatismo e non cieco nazionalismo' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Quella di Cutro "è una tragedia che avremmo potuto evitare", e ai sopravvissuti e ai famigliari delle vittime "lei ha rivolto una domanda crudele, alla quale hanno risposto spiegandole che dei rischi erano consapevoli, ma non hanno alternative" perché il fuga "da paesi dove non si può vivere, da dove è naturale voler fuggire". Così la deputata dem Silvia Roggiani, intervenendo in Aula nel dibattito sulle comunicazioni del premier Giorgia Meloni, in vista del Consiglio Ue al via da domani a Bruxelles. Roggiani cita le parole del presidente della Cei Matteo Zuppi, un "riferimento per tutti quelli che si definiscono fieramente cristiani", e il "monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che deve risuonare in questa Aula". Dunque la "missiva della Presidente Ursula Von der Leyen, che auspica una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Quella di"è una tragedia che avremmo potuto evitare", e ai sopravvissuti e ai famigliari delle vittime "lei ha rivolto una domanda, alla quale hanno risposto spiegandole che dei rischi erano consapevoli, ma non hanno alternative" perché il fuga "da paesi dove non si può vivere, da dove è naturale voler fuggire". Così la deputata dem Silvia Roggiani, intervenendo in Aula nel dibattito sulle comunicazioni del premier Giorgia, in vista del Consiglio Ue al via da domani a Bruxelles. Roggiani cita le parole del presidente della Cei Matteo Zuppi, un "riferimento per tutti quelli che si definiscono fieramente cristiani", e il "monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che deve risuonare in questa Aula". Dunque la "missiva della Presidente Ursula Von der Leyen, che auspica una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : Scafisti e trafficanti non sono sinonimi. Il governo #Meloni promette di inasprire le pene per migranti come gli al… - La7tv : #lariachetira @CarloCalenda: 'La cosa surreale è Meloni che dice a noi all'opposizione di usare toni contenuti. Se… - LaStampa : Migranti, schiaffo a Meloni, l’Europa nega al governo la discussione sui profughi - ALESSIA30705349 : RT @tempoweb: L'ultima trovata di #Fedez: 'Voglio una nave #Ong tutta mia' @lefrasidiosho per #iltempodioshø - TV7Benevento : Migranti: Pd a Meloni, 'crudele su Cutro, in Ue pragmatismo e non cieco nazionalismo' - -