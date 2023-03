Migranti: Meloni, 'su Cutro calunnie, Italia salvato 36.500 persone, noi lasciati soli' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Dall'inizio del mio mandato l'Italia ha salvato 36.500 persone in mare, siamo stato lasciati soli a fare questo lavoro delle volte al di fuori dei confini nazionali e raccontare al cospetto del mondo che lasceremmo bambini morire nel Mediterraneo e davanti alle coste calabresi è una calunnia non nei confronti del Governo, nei confronti dello Stato Italiano, degli uomini e delle donne delle Forze dell'Ordine che stanno facendo sacrifici enormi, nei confronti del nostro intero sistema. O volete dire che ci sono uomini delle Forze dell'ordine che non salverebbero bambini perchè gli dà questa indicazione il Governo. È una mancanza di rispetto anche verso di loro". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Dall'inizio del mio mandato l'ha36.500in mare, siamo statoa fare questo lavoro delle volte al di fuori dei confini nazionali e raccontare al cospetto del mondo che lasceremmo bambini morire nel Mediterraneo e davanti alle coste calabresi è una calunnia non nei confronti del Governo, nei confronti dello Statono, degli uomini e delle donne delle Forze dell'Ordine che stanno facendo sacrifici enormi, nei confronti del nostro intero sistema. O volete dire che ci sono uomini delle Forze dell'ordine che non salverebbero bambini perchè gli dà questa indicazione il Governo. È una mancanza di rispetto anche verso di loro". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nella sua replica ...

