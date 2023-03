Migranti: Meloni, 'regolamento Dublino va rivisto ma non è soluzione per Italia' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Non possiamo accettare che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa. Sicuramente il regolamento di Dublino va rivisto, ma non è una soluzione per l'Italia. Credo che serva un approccio più globale, penso che non possa prescindere da una cooperazione con i Paesi africani". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera in vista del Consiglio europeo Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Non possiamo accettare che l'diventi il campo profughi d'Europa. Sicuramente ildiva, ma non è unaper l'. Credo che serva un approccio più globale, penso che non possa prescindere da una cooperazione con i Paesi africani". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nella sua replica alla Camera in vista del Consiglio europeo

