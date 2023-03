Migranti, Meloni chiede a von der Leyen “azioni urgenti a livello europeo”. Ma al Consiglio Ue il tema è in fondo all’agenda (Di mercoledì 22 marzo 2023) “L’urgenza di agire a livello europeo sulla migrazione“, che secondo Palazzo Chigi è stata condivisa tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, quella della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e la presidenza di turno svedese, non sembra affatto esserci. Nella lettera con la quale il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha formalizzato l’invito a Bruxelles ai capi di Stato e di governo europei per il vertice del 23 e 24 marzo, il tema migratorio è stato infatti relegato in fondo all’ordine del giorno con la dicitura “short debrief“, ossia “breve aggiornamento”. C’era da aspettarselo, nonostante le comunicazioni arrivate dal vertice del governo, dato che a dettare la linea dei prossimi sei mesi di presidenza dell’Ue era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) “L’urgenza di agire asulla migrazione“, che secondo Palazzo Chigi è stata condivisa tra la presidente del, Giorgia, quella della Commissione Ue, Ursula von der, e la presidenza di turno svedese, non sembra affatto esserci. Nella lettera con la quale il presidente delUe, Charles Michel, ha formalizzato l’invito a Bruxelles ai capi di Stato e di governo europei per il vertice del 23 e 24 marzo, ilmigratorio è stato infatti relegato inall’ordine del giorno con la dicitura “short debrief“, ossia “breve aggiornamento”. C’era da aspettarselo, nonostante le comunicarrivate dal vertice del governo, dato che a dettare la linea dei prossimi sei mesi di presidenza dell’Ue era ...

