Migranti, Meloni “Basta calunnie all’Italia” (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nonostante il governo abbia raccontato quanto accaduto a Cutro minuto per minuto, si continua implicitamente a voler dire, senza prove, che il governo non avrebbe salvato queste persone, perchè non aveva la volontà di salvarle”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della replica alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 23 e 24 marzo. “Si continua a insinuare questo dubbio, senza dirlo”, spiega.“Dall’inizio del mio mandato l’Italia ha salvato 36.500 persone in mare, siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro – sottolinea Meloni -. Raccontare al cospetto del mondo, di fronte all’enorme sforzo che stiamo facendo, che lasceremmo bambini morire, è una calunnia non al governo ma nei confronti dello Stato italiano, degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine, del ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nonostante il governo abbia raccontato quanto accaduto a Cutro minuto per minuto, si continua implicitamente a voler dire, senza prove, che il governo non avrebbe salvato queste persone, perchè non aveva la volontà di salvarle”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso della replica alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 23 e 24 marzo. “Si continua a insinuare questo dubbio, senza dirlo”, spiega.“Dall’inizio del mio mandato l’Italia ha salvato 36.500 persone in mare, siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro – sottolinea-. Raccontare al cospetto del mondo, di fronte all’enorme sforzo che stiamo facendo, che lasceremmo bambini morire, è una calunnia non al governo ma nei confronti dello Stato italiano, degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine, del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #lariachetira @CarloCalenda: 'La cosa surreale è Meloni che dice a noi all'opposizione di usare toni contenuti. Se… - robertosaviano : Scafisti e trafficanti non sono sinonimi. Il governo #Meloni promette di inasprire le pene per migranti come gli al… - LaStampa : Migranti, schiaffo a Meloni, l’Europa nega al governo la discussione sui profughi - Deputatipd : RT @toniricciardi: #Meloni usa l'aula come un palcoscenico per recitare il ruolo di attrice protagonista dell'opposizione. Qualcuno le spie… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Migranti, Meloni 'Una calunnia dire che lasciamo morire i bambini' - -